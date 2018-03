Inter, Moratti: «Scudetto? Dico Napoli»

«Lo scudetto? La risposta scontata è il Napoli». Lo ha detto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a margine della presentazione del libro 'Inter 110', sulla corsa scudetto. L'ex numero uno nerazzurro fa però i complimenti agli eterni rivali bianconeri. «Ma bisogna anche dire che la Juve ha fatto e sta facendo molto bene. È una squadra di sostanza, concreta, ha dei grandi meriti. Noi però dobbiamo pensare a far andare bene l'Inter e se batteremo il Napoli tanto meglio». Moratti ha parlato anche di Ronaldo e delle sue parole 'la mia Inter, ha combattuto un sistema corrottò. «Vedere Ronaldo ieri è stato molto bello, è stato molto affettuoso, e sinceramente commosso. Non ha detto una cosa scandalosa. Ronaldo è uno straniero che guarda la realtà per quello che è e l'ha detta», ha spiegato l'ex presidente dell'Inter che ha anche parlato della nuova proprietà nerazzurra. «Ora c'è una proprietà straniera, qualcosa a cui non siamo abituati in Italia, ma a me sono sembrati fortemente coinvolti, vogliono veramente fare bene. È una strada nuova e dobbiamo aiutarli molto anche noi», ha spiegato Moratti, invitando i tifosi nerazzurri ad avere fiducia. «Bisogna far crescere la passione in queste persone e metterle nelle condizioni anche di poter fare degli errori. Le circostanze sono difficili ma credo che siamo sulla strada per migliorare e ritrovare la simpatia e l'amore per questa squadra. Per me è stato un privilegio essere presidente, proprietario e responsabile dell'Inter ma ora rispetto questo progetto e questo sforzo della famiglia Zhang. Io ho fatto il mio tempo ma rimango vicino alla squadra e alla società».

