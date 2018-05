Udinese-Inter 0-4: Spalletti cala il poker, friulani in picchiata

L’Inter dimostra di crederci ancora e resta aggrappata, a due giornate dalla fine, al treno Champions. Ne sa qualcosa l’Udinese di Igor Tudor, sconfitta in casa per 0-4. A dimostrazione che poi l’esonero di Massimo Oddo non è che abbia cambiato così tanto le cose. La brutta notizia per Luciano Spalletti è quella dell’infortunio di Miranda (va in panchina per un risentimento all’adduttore destro): in campo dall’inizio c’è Ranocchia, che fa coppia così con Skriniar. Ed è lo stesso Ranocchia al 12’ a sbloccare il risultato: calcio d’angolo di Brozovic e colpo di testa vincente del difensore interista. Prima del vantaggio, Danilo aveva salvato sulla linea su Perisic (5’). L’Inter ha la gara in discesa e al 18’ sfiora il raddoppio. Lancio per Icardi, Bizzarri lo anticipa in scivolata fuori area, tiro di Perisic e salva ancora Danilo. L’Udinese risponde soltanto al 36’: De Paul in verticale per Lasagna, tiro e bella parata di Handanovic. È solo un episodio. Perché al 44’ l’Inter va in gol con Rafinha (44’, bravo a liberarsi di un avversario e battere Bizzarri) e al 46’ triplica con Icardi, che beffa Samir e Bizzarri in un colpo solo. Nella ripresa i friulani restano in 10 già al 4’: brutto fallo di Fofana, Mazzoleni ricorre al Var e mostra il cartellino rosso al centrocampista. Approfittando della superiorità numerica, l’Inter trova anche il quarto gol con Borja Valero. Siamo al 26’: mancino di Perisic, una deviazione fa arrivare la palla allo spagnolo, che trafigge Bizzarri. Nel finale c’è tempo anche per una traversa colpita da Karamoh. .



