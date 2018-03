Inter-Verona, dalle 15.00 La Diretta I nerazzurri vogliono confermare la striscia positiva

L'Inter, in serie positiva da 3 turni dopo le vittorie su Benevento e Sampdoria inframmezzate dal pareggio casalingo col Napoli, ospita il Verona e va alla ricerca di 3 punti che sarebbero fondamentali per il prosieguo della lotta alla conquista di un posto nella Champions League della prossima stagione, Gli scaligeri, dal canto loro, sono penultimi e non possono permettersi un'altra sconfitta per non vedere allontanarsi ulteriormente il treno salvezza.



Inter e Verona si affrontano a San Siro in Serie A per la 28esima volta, ed il bilancio dei precedenti dice 16 affermazioni nerazzurre, 11 pareggi e nessuna vittoria degli scaligeri. Nel campionato 2015/2016, l'ultimo giocato dai veneti in A prima di questo, fu 1 a 0 per i padroni di casa con rete messa segno da Felipe Melo.

