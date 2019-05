Inter, ufficiale l'addio a Spalletti. Ora tocca a Conte

Ora è ufficiale: Luciano Spalletti non è più l'allenatore dell'Inter. Lo ha comunicato sul proprio sito il club di corso Vittorio Emanuele con tanto di ringraziamenti per il tecnico di Certaldo, che in due anni ha raggiunto per due volte il quarto posto portando i nerazzurri in Champions. Se l'anno scorso il traguardo era stato centrato all'ultima giornata contro la Lazio (2-3 all'Olimpico), quest'anno è stato centrato con il successo per 2-1 sull'Empoli a San Siro.



Tra poche ore, al massimo domani mattina, inizierà l'era di Antonio Conte, che ormai ha già preso contatto con l'ambiente interista e è in attesa dei rinforzi. Da Barella a Chiesa, passando per Dzeko. Con l'addio di Icardi a fare da sfondo. L'argentino preferisce restare in Italia e andare alla Juventus, ma ha già avuto un timido contatto con l'Atletico Madrid.

