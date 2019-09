Lazio, Inzaghi: «Basta applausi, servono i punti»

di Emiliano Bernardini

«Genoa deve essere per noi» Simone Inzaghi è stato molto chiaro nello spogliatoio. Dopo il pranzo di ieri ha avuto un lungo faccia a faccia con i suoi calciatori. Va bene il bel gioco e l’estetica ma a questo punto della stagione contano soltanto i punti. Le vittorie aiutano a ritrovare il morale. Come al solito è una questione di testa. La stessa testa che la Lazio pare aver smarrito. Allarmante più che pericoloso a questo punto della stagione. Un segnale che però non va sottovalutato. Inzaghi ha capito che in più di una occasione lo scettro del comando gli è sfuggito di mano. E non solo per le bizze di Immobile dopo la sostituzione nel successo contro il Parma. In troppi hanno mostrato sorrisi incrinati. Le tre sconfitte in quattro partite tra coppa e campionato, hanno ufficialmente aperto la porta alla crisi. Fondamentale richiuderla immediatamente. Per farlo però serve unità d’intenti. Serve quel “uno per tutti e tutti per uno” che in tanti sembrano aver accantonato per bramosie personali. Lo stesso presidente Lotito ha usato parole decise nei confronti di tecnico e squadra, ieri quando si è presentato a sorpresa durante l’allenamento di rifinitura. Bisogna torna a vincere per ritrovare il sorriso e risalire la classifica. Il Genoa è la grande occasione per tornare subito al successo: «E non ammesso nessun altro risultato», tuona Inzaghi. Stufo di prendersi i complimenti, ma mai i tre punti: «Con questa classifica ingiusta, ormai contano solo quelli». E allora Simone è un martello nella testa dei suoi ragazzi.



RITROVARE LA CATTIVERIA

Gli attaccanti devono essere cattivi, già negli allenamenti, altrimenti continueranno a sciupare occasioni. Serviva il veleno mercoledì, è folle aver sprecato nel primo tempo almeno quattro inviti. E’ assurdo essere usciti da San Siro con tutti questi rimpianti: «Io non sono comunque preoccupato – assicura il mister – perché lo sarei stato solo se non avessimo creato. Serve però senz’altro più cinismo». Stavolta tornerà bomber Immobile sotto porta, Inzaghi ha chiarito con lui dopo l’ultima grigliata. Continua a parlare di un’esclusione a Milano, legata a una sua scelta tecnica, non a una punizione dopo la sua scenata col Parma. Ciro oggi sarà anche un ex della partita, a Genova non ha mai vissuto una grande annata. Alla Lazio invece, a suon di gol, ha già fatto la storia. Per questo è impossibile rinunciarsi ora. Anche se il tecnico continua a tenerlo sulla corda: «Se mi dimostrerà che sta bene, sicuramente giocherà». Già, più pretattica che altro. Tanto che su Ciro lo stesso presidente Lotito ha espresso parole al miele: «Aveva l’ansia di voler dare un forte contributo, forse perché prima della partita ci avevo parlato io, responsabilizzandolo molto. Poi mi è stato riferito che nell’intervallo aveva accusato un problema fisico e il tecnico lo ha cambiato. Una sbagliata interpretazione quella di dire che si è ribellato e non ha rispettato le regole».



«CRITICHE PARTE DEL MESTIERE»

Giura di non sentire la pressione, Inzaghi. Gli stanno piovendo addosso tante critiche per le sue decisioni. E anche perché i crolli del secondo tempo stanno diventando cronici: «Le critiche fanno parte del mestiere. Abbiamo fatto più di un’analisi. Se riusciremo a gestire meglio il possesso, non ci esporremo a contropiedi». Il problema è che nella ripresa sembrano sempre a corto di fiato i biancocelesti. Solo contro il Parma, grazie ai primi 45’ soft, hanno comandato i ritmi, sono stati sul pezzo oltre novanta minuti. C’è anche un altro dato che deve far riflettere: il turnover non ha dato risultati positivi. Serve la cattiveria, servono i gol e i tre punti per non affogare nuovamente nei rimpianti Champions.

