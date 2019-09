Armenia-Italia 1-3, diretta: terzo gol degli Azzurri, ancora Belotti

L'Italia della "gestione" Mancini a Yerevan sfida l'Armenia e va a caccia del quinto successo di fila. Gli azzurri, infatti, guidano il girone di qualificazione alla fase finale degli Europei 2020 grazie ai 12 punti frutto delle quattro vittorie consecutive. L'Armenia è terza nel raggruppamento con 6 punti in quattro partite. Per quanto riguarda i nostri rivali, occhi su Mkhitaryan appena acquistato dalla Roma.



LA DIRETTA DI ARMENIA-ITALIA: 1-3



82', cambio Italia: fuori Bernardeschi, dentro Lasagna

80', per le nuove regole il gol non è di Belotti, ma di Airapetyan: il pallone tocca il palo e la mano del portiere prima di entrare

80', ancora Italia! Il terzo gol porta la firma di Belotti che si libera bene in area e con il sinistro beffa Airapetyan

77', l'Italia trova il raddoppio: cross dalla destra di Bonucci e gran colpo di testa di Pellegrini che vale il sorpasso

74', anche Sensi da lontano: stesso esito, pallone alto

72', ci prova Verratti da fuori: pallone altissimo sulla traversa

69', caso controverso sul calcio di punzione: Mancini voleva tirasse il neoentrato Sensi, ma Pellegrini non ne vuole sapere e calcia lo stesso. Ct infuriato

69', il destro a giro di Pellegrini su punizione dal limite finisce alto

68', cambio per l'Italia: Sensi prende il posto del suo compagno in nerazzurro Barella

67', Pellegrini atterrato al limite: punzione da ottima posizione per l'Italia

65', grande ripartenza dell'Armenia, il destro di Mkhitaryan viene deviato dall'intervento di Emerson

61', ci prova subito il centrocampista giallorosso, ma il tiro viene smorzato in angolo

60' cambio per l'Italia: esce Chiesa, entra Lorenzo Pellegrini che va a fare l'esterno

58', ammonito Barella per aver steso Mkhitaryan al limite dell'area

56', doppio cambio per l'Armenia: dentro Adamyan e Hovsepyan, escono Grigoryan e Barseghyan

54', riparte Hovhannisyan, ma Bonucci non si fa superare

49', Emerson la insacca, ma il guardalinee ferma tutto: sul cross di Verratti il pallone era uscito

48', ammonito Barseghyan per fallo su Chiesa

47', colpo di testa di Bernardeschi agevolmente bloccato da Airapetyan

45', via al secondo tempo, nessun cambio rispetto alla prima frazione





⏱ FINE PRIMO TEMPO #EuropeanQualifiers 🇪🇺

🇦🇲 #ArmeniaItalia 🇮🇹 1️⃣-1️⃣

⚽️ 11’ #Karapetyan, 28’ #Belotti

🏟 Republican Stadium - #Yerevan

📋 Prima frazione di gioco combattuta, con occasioni da gol da entrambe le parti. Armenia in 10 per l'espulsione di Karapetyan nel recupero. pic.twitter.com/pXT3rDRW81 — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 5 settembre 2019

45+3', primo tempo si chiude in parità: parte meglio l'Armenia, ma la reazione dell'Italia è decisa. Gli uomini di Mancini affronteranno la seconda frazione in supeiorità numerica per l'espulsione di Karapetyan45+3', Belotti si divora il gol: Chiesa lo serve dalla destra, ma il bomber del Toro svirgola e manda sul fondo45+1', espulso Karapetyan: secondo giallo per il bomber armeno per un gomito alto su Bonucci45', l'arbitro ha concesso 3 minuti di recupero43', da alcuni minuti Mancini ha riportato Bernardeschi a sinistra e Chiesa a destra42', ancora pericoloso Belotti, ma il suo diagonale si spegne sul fondo40', Jorginho scodella per Belotti che la insacca: l'arbitro ferma tutto per fuorigioco della punta del Torino38', ennesimo calcio d'angolo per l'Italia scaturito da una sortita offensiva di Emerson35', molto vivace Emerson sulla sinistra, una spina nel fianco per la difesa armena28' traversa per gli Azzurri: Bernardeschi sfiora il gol con il sinistro26', ammoniti Verratti e Karapetyan per la rissa. Il centrocampista del Psg era diffidato, salterà la prossima partita25', un banale contrasto in campo dà vita a una rissa fra i giocatori23', ci prova Bernardeschi in girata, Airapetyan la manda in angolo21', rasoterra da fuori di Belotti bloccato dal portiere19', Mancini inverte gli esterni: Chiesa a sinistra e Bernardeschi a destra18', nuova chence di testa per gli Azzuri, ma il tentativo di Bonucci è fuori misura15', il corner trova Romagnoli: il colpo di testa finisce largo14', l'Italia prova a reagire, il pallone in mezzo di Chiesa verso Belotti viene respinto in angolo7', ottimo avvio di gara dell'Armenia, che pressa alto e non concede spazi agli Azzurri4', prima conclusione per l'Armenia: Donnarumma blocca in sicurezza1', partiti: l'Armenia dà il calcio d'inizio alla garaLe formazioni:Airapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. ALL.: Gyowlbowdagyanc.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. ALL.: Mancini.: Siebert (Germania)

© RIPRODUZIONE RISERVATA