Italia-Armenia 2-0, La Diretta azzurri a trazione Capitale: vantaggio di Immobile, raddoppio di Zaniolo

L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l’ennesima medaglia: nessun collega che lo ha preceduto in azzurro ha mai vinto 10 partite su 10 nell’anno solare. Lui è vicinissimo a tagliare a braccia alzate il traguardo nelle qualificazioni: se la Nazionale, nell’ultima giornata del gruppo J, supera pure l’Armenia, il ct fa l’en plein e al tempo stesso allunga la sequenza di successi consecutivi (sarebbe l’11^).



LA DIRETTA



25° Altra combinazione Zaniolo-Immobile, con tiro del bomber della Lazio parato da Ayrapetyan.



22° Traversa dell'Armenia colpita con Karapetyan, servito da un retropassaggio errato di Bonucci.



18° Palla del 3-0 per Immobile che, forse temendo di essere in fuorigioco, esita e sciupa solo davanti al portiere.



- E' il primo gol di Zaniolo in Nazionale



9° Raddoppiano gli azzurri con Zaniolo, che con un rasoterra di destro batte il portiere in uscita. L'assist è di Immobile. Una nazionale alla romana per ora.



8° Italia in vantaggio con Immobile che, appostato sul secondo palo, raccoglie il cross di Chiesa e di testa fa 1-0



6° Sirigu salva su Babayan



5° Primo tiro dell'Italia con Chiesa, ma il suo destro finisce di molto alto sopra la traversa



- Italia in maglia bianca con pantaloncini blu e calzettoni bianchi. Armenia in rosso



- L'Italia batte il calcio d'inizio





LE FORMAZIONI:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa. Ct: Mancini



ARMENIA (5-4-1): Ayrapetyan; Hambratsumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, K. Hovhannisyan; Babayan, Grigoryan, Edigaryan, Bergseghyan; Karapetyan. CT: Khashmanyan

