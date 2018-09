Italia, Balotelli escluso dalla lista dei convocati per la sfida con il Portogallo

Mario Balotelli e Lorenzo Pellegrini sono i nomi eccellenti rimasti fuori dalla lista dei 23 azzurri del Ct Roberto Mancini comunicata all'Uefa per la partita di stasera contro il Portogallo, la seconda della Nations League dopo l'1-1 di Bologna con la Polonia. Dei 7 esclusi, tra i 30 convocati, oltre a Balotelli e Pellegrini ci sono Cragno, Rugani e Zaniolo, già in tribuna a Bologna. Escono pure Zappacosta e Biragh, mentre ci sono e sperano nell'esordio all'Estadio da Luz, almeno a partita in corso, Benassi, Emerson e Cristante.



