Nazionale, Mancini: «Le critiche? Io non mi preoccupo. In Italia manca la pazienza»

Le parole di Roberto Mancini, ct dell'Italia, alla vigilia della sfida con il Portogallo, secoda partita della Nations League. Gli azzurri cercano la vittoria dopo il pareggio di venerdì a Bologna contro la Polonia.



La Nations League: «Vogliamo fare un ottimo girone e poi arrivare primi in classifica per andare agli

Europei. In Nations League non vorremmo arrivare terzi, anche per il problema del sorteggio, l'obiettivo è di cercare di vincere».



Le critiche: "Ognuno la vede come vuole, tutti hanno la propria idea, non mi preoccupo. Sono abbastanza cosciente del fatto che in una gara ci possano essere errori, ma bisogna anche guardare cosa si può fare e se ci sono state cose più o meno buone. Non è una mia grande preoccupazione. Cambi? Non so chi giocherà domani, la notte porta consiglio. Cambieremo qualche giocatore, c'è un viaggio di mezzo, non siamo al massimo della condizione".



I singoli: "Nel primo tempo Jorginho è stato marcato bene ma poi nella seconda frazione ha fatto bene. Balotelli? Si può anche giocare male quando si entra in campo. Nessun calciatore della Nazionale deve avere qualcuno vicino perché non è riuscito a dare il 100%. Quella con la Polonia era la prima ufficiale, ce ne saranno ancora tantissime. Troveremo la formula giusta, bisogna avere un po' di pazienza, ma in Italia non esiste. Speriamo di trovarla in fretta".



L'assenza di Ronaldo: "Sono comunque i campioni uscenti in Europa, con CR7 sono più forti ma è anche normale che facciano altre prove quando lui non c'è. Rimane molto forte anche senza di lui".



La gara di Bologna: "Quel che non è andato nel primo tempo sono stati gli errori sui passaggi, sul gol e sulla parata di Donnarumma su Zielinski. La qualità c'è e quando attacchiamo dobbiamo avere più attaccanti in area di rigore. Chiesa? Sì, domani gioca".

