Under 21, doppia tegola per Di Biagio: Cutrone e Barella infortunati, convocato Tumminello

Doppia tegola per l'Under 21 di Gigi Di Biagio, che dopo l'amichevole con il Portogallo perde Patrick Cutrone e Nicolò Barella.



Cutrone, che il ct degli azzurrini ha sostituito convocando Marco Tumminello, ha lasciato il ritiro per un risentimento muscolare avvertito venerdì scorso contro i portoghesi. Di Biagio ha dunque deciso di chiamare, in viste della partita contro la Francia domani a Besancon, Tumminello, attaccante del Crotone alla sua prima chiamata.



Più seria la situazione di Nicolò Barella, il “gioiellino” del Cagliari richiesto dalle big del campionato, che nel tentativo di recuperare un pallone durante la sfida dell'Estoril ha rimediato una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra. Barella è rientrato a Cagliari e nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti.



Torna a casa anche Fabio Depaoli, centrocampista del Chievo arrivato in ritiro con i postumi di un infortunio subito col suo club.

