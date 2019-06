Morte Johansson, Infantino: «Ho il cuore spezzato»

«Ho il cuore spezzato per la notizia della scomparsa di Lennart Johansson, un amico e una fonte inestimabile di saggezza e ispirazione: sarò per sempre grato di averlo avuto come presidente della Uefa quando sono entrato nell'organizzazione nel 2000». Queste le parole dell presidente della Fifa, Gianni Infantino, in ricordo dell'ex numero 1 della Uefa, Lennart Johansson, deceduto all'età di 89 anni. «Da allora, Lennart è sempre stato un modello di riferimento per la professionalità e, cosa più importante, per l'umanità», ha aggiunto il presidente della Fifa.

