Reyes, lo straziante post del figlio: «La nostra ultima foto insieme, ti prenderai cura di me anche da lassù»

La tragedia della morte di José Antonio Reyes non ha sconvolto solo il calcio spagnolo, ma quello europeo in generale. Intorno alla famiglia del 35enne calciatore, il più giovane di sempre a debuttare in Liga (a 16 anni con la maglia del Siviglia) e l'unico capace di vincere cinque Europa League, si stanno stringendo tutti e ora José Reyes, il figlio primogenito, ha deciso di sfogare il suo dolore con un post su Instagram.







José Reyes, 12 anni, sta già seguendo le orme del papà: in quest'ultima stagione ha giocato per il Leganés, nella categoria 'Alevin' (l'under 12). Su Instagram, il figlio di José Antonio Reyes ha pubblicato diverse foto, a cominciare dall'ultima scattata in compagnia del papà, solo poco tempo fa. «Questo è l'ultimo momento che abbiamo passato insieme, papà... Quel giorno mi avevi dato consigli come fai sempre, ma oggi te ne sei andato per sempre e per me è un giorno davvero duro», si legge nel post su Instagram.



José, il figlio di José Antonio Reyes, ha poi aggiunto: «Sono sempre stato e sarò sempre molto orgoglioso di te. Non abbiamo passato insieme tutto il tempo che avremmo voluto, ma solo noi sappiamo quanto ci siamo voluti bene. Ora so che dal cielo continuerai a prenderti cura di me e io non ti dimenticherò mai, ti voglio bene». Il giovane José, poi, ha voluto anche ringraziare chi gli ha inviato tanti messaggi d'affetto nel giorno più brutto della sua vita, allegando poi tante foto del passato in cui compariva felice accanto al papà.



