Juve, Allegri: «Di Francesco non si discute. Non sottovalutiamo la Roma: Ronaldo gioca»

di Alberto Mauro

«Tutti si aspettavano una Roma con un’altra classifica, ma guai a sottovalutarla”. Max Allegri lancia Ronaldo («Domani gioca, poi ne salterà una tra Atalanta e Samp») e aspetta fine anno per fare il bilancio. “Al momento la classifica è falsa: quella vera si vedrà il 29 dicembre, alla fine del girone. Non possiamo e non dobbiamo sbagliare l’impatto sulla partita. E’ sempre Juve – Roma».



DI FRA E QUOTA SCUDETTO – «Di Francesco ha qualità indiscutibili da allenatore, è uno dei più giovani, l’anno scorso è arrivato in semifinale di Champions. Ma sono tutti in discussione se non fanno risultato. La quota Champions per me è 62-65 punti, quella scudetto invece sarà sugli 87-88 punti, massimo 90. Nessuna lettera a Babbo Natale, ieri ci siamo scambiati gli auguri con il presidente. Al momento siamo una squadra ultra competitiva, dobbiamo continuare a lavorare per ottenere risultati attraverso le prestazion»”.



CUADRADO SI OPERA? – «Domani giocano De Sciglio e Alex Sandro. Oggi Cuadrado è in Germania per capire se continuare con le terapie conservative o procedere con l’operazione. Spinazzola in prestito a gennaio? Molto dipenderà da Cuadrado. Chiellini gioca sicuro, Bonucci devo ancora decidere, fino ad ora le ha giocate quasi tutte. Chiellini è cresciuto molto, si è responsabilizzato, ha una grandissima esperienza.

Bentancur rientra, Pjanic non riposa. Miralem è un giocatore unico nella rosa, bravo in regia, ha velocità di passaggio. In regia possono migliorare Bentancur e Emre Can, ma al momento non hanno ritmi per gestire la palla come Pjanic».

