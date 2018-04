Rigore Juve, Del Piero non ci sta «Buffon ha esagerato sull'arbitro»

di Carlo Repetto

Rabbia, orgoglio e amarezza. Sono i tre sentimenti dominanti in casa Juve il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions, maturata in una serata che passerà alla storia in ogni caso. Per la grande prestazione dei campioni d'Italia e per l'infuocato dopo-partita che ha diviso l'opinione pubblica. A colpire è soprattutto lo sfogo di Buffon contro l'arbitro Oliver, espulso per proteste nell'azione del rigore che ha deciso la qualificazione a favore del Real Madrid quando i supplementari erano dietro l'angolo.



Sfogo che non trova tutti d'accordo, a cominciare da chi ha indossato la fascia prima di lui: «Quando Gigi ha parlato dell'arbitro, onestamente ho fatto fatica a comprenderlo», l'opinione di Alessandro Del Piero. «Non capisco perché abbia fatto riferimento a un episodio dell'andata. Nel calcio va analizzato il momento, bello o brutto che sia. Credo che tra qualche giorno Gigi dirà sull'arbitro delle parole diverse rispetto a quelle dette a caldo» ha continuato l'ex capitano bianconero. Diverso invece il punto di vista di Andrea Pirlo: «Per me Gigi va capito perché non avrà più la possibilità di competere in una coppa che non ha mai vinto. Avrà anche esagerato, ma sono cose che capitano». Anche il web si è diviso sulla filippica di Buffon...





