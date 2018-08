Juve, Pjanic e il rinnovo: guadagnerà 6,5 a stagione. Annuncio in settimana

In settimana arriverà l’ufficialità del rinnovo del contratto di Miralem Pjanic fino al 2023, con ingaggio ritoccato a 6,5 milioni di euro netti a stagione. La firma c’è già, manca solo l’annuncio.



Ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio alla Continassa, dopo la domenica di riposo concessa da Allegri, in vista del debutto stagionale all’Allianz contro la Lazio (già tutto esaurito). Ad attendere i giocatori circa 200 tifosi fuori dai cancelli, presente anche Pavel Nedved che ha assistito all’allenamento. Esercizi tecnici e esercitazioni tattiche per tutti, seduta in palestra solo per i titolari contro il Chievo. Da valutare le condizioni di De Sciglio che dovrebbe rientrare in gruppo per la Lazio, ai box solo più Spinazzola. Domani (ore 20.30) esordio dell’Under 23 juventina ad Alessandria contro il Cuneo in Coppa Italia.

