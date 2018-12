Juventus, Allegri: «Sono contro lo stop. Il problema è a monte»

Non si ferma la Juve, sempre più padrona del campionato con 9 punti di vantaggio sul Napoli, non ha intenzione di fermarsi nemmeno Max Allegri durante le partite. “Non è una soluzione definitiva” spiega il tecnico che per combattere razzismo e insulti preferisce andare andare a fondo: “Bisogna educare e coinvolgere i bambini, andare a parlare nelle scuole. Solo così si possono cambiare le cose radicalmente”. Contro la Samp torna Ronaldo dal primo minuto, in difesa riposa Bonucci, in porta Szczesny contro l’ex bomber bianconero Quagliarella.



“NON AVVELENIAMO IL CALCIO” – “Noi, come presidenti, allenatori e giocatori, dobbiamo sapere che le nostre parole sono pesanti, possono avere influenza sulle persone adulte e meno adulte. Dobbiamo essere più responsabili e usare un briciolo di intelligenza per non alimentare un clima di esasperazione fomentato dall’incapacità di accettare sconfitte e nemmeno vittorie. Il presidente federale Gravina ha preso una posizione e sono soddisfatto. Credo ci siano misure preventive da prendere su tutto, per l'ennesima volta abbiamo la possibilità di sterzare, ma occorre fare più che chiacchierare. Fermare le partite è solo un impatto momentaneo, bisogna essere preventivi. Dentro gli stadi c'è la tecnologia che può acchiappare quello che fa casino. È semplice: si prende, si acchiappa e dentro lo stadio non può più entrare”.



“NON MI FERMO” – “La mia posizione su come reagire in campo? Semplice, non ci si deve fermare. Non siamo noi e nemmeno l'arbitro a poter fermare una partita, solo l'ordine pubblico. Detto questo non tollero nessuna forma di razzismo o insulti nei confronti di morti e tragedie, per ripartire e migliorare bisogna entrare dove ci sono i bambini piccoli. Bisogna entrare nelle scuole, lo sport è educativo e entrare nelle scuole farebbe bene perché magari su 100 70 o 80 possono essere influenzati positivamente. Non si risolve il problema chiudendo gli stadi due mesi, e dopo due mesi che si fa?”.



RONALDO TITOLARE – “Dybala sta bene, anche Mandzukic e rientra Ronaldo. Bisognerà tirare fuori le ultime energie prima della sosta. Matuidi aveva l'influenza e l'ho lasciato a casa per la partita di Bergamo, Benatia aveva una leggera infiammazione, niente di che, sono tutti a disposizione, rientra anche Bernardeschi. Domani in porta gioca Szczesny e in difesa Rugani. Chiellini sta bene, gli ho rimboccato le coperte prima di dormire. Ho un dubbio tra Alex Sandro e Spinazzola: o partirà dall'inizio o farà uno spezzone, sta bene e sono contento di quello che sta facendo”.



JUVE RECORD – “Sedici vittorie e 2 pareggi che non sono pochi. Poi siamo arrivati primi nel girone di Champions. E se sento parlare di Juve in crisi, forse il panettone è andato di traverso. Se si scherza forse lo posso accettare... Sono orgoglio e soddisfazione per quello che abbiamo fatto ma non può bastare per quello che dobbiamo andare a vincere. Quindi serve un profilo basso, stare zitti, che chiacchierare non serve, conta vincere, la cosa più importante. Girare a 53 punti sarebbe una gran cosa, ma non per il record, ma perché ci avvicinerebbe all'ottavo scudetto”.



“STO BENE QUI” – “Io sto molto bene alla Juventus, stiamo facendo grandi cose con la società e si va avanti così. Anche perché al momento siamo a dicembre e da qui a giugno ci sono tante partite. Il calcio italiano mi piace, è bello, difficile. Vanno migliorate le cose fuori dal calcio. Io credo che noi sicuramente bisognerà fare qualcosa. Ma non qualcosa di straordinario, basta coinvolgere i bambini, andarci a parlare. Fare educazione nelle scuole”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA