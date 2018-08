Juventus, Allegri: «Bonucci va rispettato. CR7 in panchina? Potrà succedere»

«Bonucci è un giocatore della Juve e va valutato come tutti gli altri per quello che farà sul campo. È tornato con grande entusiasmo, ha sempre messo passione, lavoro e dedizione e va rispettato per quello che fa». Lo dice il tecnico Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Lazio, la prima casalinga della stagione per la Juventus, che segna anche il ritorno in bianconero all'Allianz Stadium di Bonucci.



«Mi aspetto dall'ambiente grande entusiasmo - sottolinea Allegri -, la Lazio l'anno scorso ci ha inflitto la prima sconfitta stagionale e ci ha battuto all'Allianz Stadium dopo 41 vittorie di fila. È la prima partita vera ed è una partita importante per il prosieguo del campionato, anche se siamo solo alla seconda giornata. Indipendentemente da Bonucci o da chi giocherà, ci vuole grande entusiasmo».



«Ora Ronaldo gioca ma capiterà anche che andrà in panchina per fare mezz'ora. Un giorno pure lui dovrà rifiatare, come è successo l'anno scorso a Madrid, dove c'è stata un'ottima gestione», ha aggiunto il tecnico parlando di CR7.

