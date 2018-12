Young Boys-Juventus 2-1: Dybala non basta ma Allegri chiude primo

Nella serata più brutta arriva il traguardo più atteso: il primo posto del Gruppo H, per gentile concessione del Manchester United sconfitto dal Valencia. La Juve allo Stade de Suisse vede le streghe, esce con le ossa rotte ma con il primo obiettivo stagionale in tasca. Della seconda sconfitta stagionale si salvano solo gli ultimi 10 minuti e il gol numero 5000 nella storia della Juventus di Dybala, tutto il resto è da dimenticare. Solo applausi per uno Young Boys che gioca una partita perfetta mettendo alle corde una squadra decisamente superiore da ogni punto di vista, e abbandona l’Europa togliendosi una grande soddisfazione, sottolineata dagli applausi del pubblico al fischio finale.



Il 4-4-2 scelto da Allegri è imballato, sarà il freddo (temperatura ben al di sotto dello 0) o il campo sintetico, ma la Juve non gira e Ronaldo ingaggia un duello personale – perso – con Wolfli. Cinque occasioni nitide e un palo, dopo averlo colpito CR7 alza gli occhi al cielo e scuote la testa, è una serata stregata in cui trova comunque un assist, quello per l’1-2 per Dybala. La Joya entra nel finale e sfiora il colpaccio con un 2-2 da fuori annullato per fuorigioco di Ronaldo, ma ha il merito di rivitalizzare una Juve persa fino all’80’. Nel primo tempo lo Young Boys passa con un rigore di Hoarau, dopo una pallaccia di Douglas Costa che costringe Alex Sandro a franare in area su Ngamaleu. Nella ripresa Allegri inverte Douglas Costa e uno spentissimo Bernardeschi, i bianconeri provano ad alzare il ritmo ma cadono in contropiede: Ngamaleu pesca Hoarau, dribbling secco su Bonucci, Rugani è in ritardo e 2-0 senza appello. La Juve rischia grosso ma dal Mestalla arrivano notizie confortanti, Dybala salva l’onore e la Juve aspetta il sorteggio sperando di evitare l’Atletico Madrid.



