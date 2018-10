Juventus, Allegri: «Curioso di vedere la squadra giocare senza Cristiano Ronaldo»

di Alberto Mauro

«Quando si rompe un rapporto umano e professionale è normale ci sia grande dispiacere, personalmente gli devo moltissimo». Questo il saluto di Allegri a Beppe Marotta, ormai il passato di una Juventus che si affaccia sull’Europa per la seconda partita del girone – la meno complicata sulla carta – contro lo Young Boys. «Dobbiamo vincere per non vanificare quanto di buono fatto in Spagna. Khedira è convocato ma non giocherà dall’inizio, Ronaldo (squalificato) aveva bisogno di rifiatare e va bene così. Chiellini non gioca, Cancelo deve recuperare. Barzagli gioca, è sempre un ottimo vecchietto». Lo Young Boys non fa paura a una Juve che però non può permettersi di abbassare la guardia. «Le partite vanno vinte e giocate - continua Allegri -. Bisogna avere rispetto dello Young Boys, hanno un ottimo allenatore, sono bravi sulle palle lunghe e hanno fisicità. Se la prendiamo come non dobbiamo può diventare complicata. Facciamo un passo in avanti su noi stessi. Gli ultimi 20 minuti contro il Napoli non ci sono piaciuti: abbiamo smesso di correre e smarcarci, abbiamo concesso al Napoli quello che non dovevamo concedere. Domani dobbiamo andare a 6 punti nel girone». Allegri pensa alla difesa a tre, davanti le certezze sono Dybala e Mandzukic, il dubbio Bernardeschi: «Può giocare esterno, mezz'ala ma può giocare anche trequartista. Però può anche non giocare». No comment secco sulle accuse di stupro mosse nei confronti di Ronaldo di Der Spiegel, settimanale denunciato dall’avvocato di CR7. Ma sie è detto «Curioso di vedere la Juventus giocare senza Ronaldo, in 11. Perché a Valencia ci è capitato, ma in 10 perché dopo un quarto d'ora o poco di più ce l'hanno sbattuto fuori. Comunque un pò di riposo gli farà comunque bene - aggiunge il tecnico bianconero - Ronaldo ha giocato finora e sabato è stata la sua miglior prova da quando è alla Juve».

