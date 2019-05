Juventus, Allegri: «Si dice sempre che vado via, poi resto. Ho deciso di rimanere per iI sesto anno»

di Alberto Mauro

TORINO – Il faccia a faccia Agnelli – Allegri per il futuro non c’è ancora stato, ma le parole di Max alla vigilia del derby contro il Toro tradiscono una certa tranquillità che dovrebbe sfociare nel rinnovo di contratto. “C’è da vedersi per parlare e programmare, analizzare l’annata che è stata, e la prossima stagione. Dove ci sarà da migliorare la squadra e dove potrà arrivare, ascolterò le idee del presidente, che sono la cosa più importante. Ci siamo visti stamattina alla Continassa, mi chiamerà, avremo un incontro a breve. Le voci di Conte e Guardiola? Sbagliato parlare di questo, scrivete e dite quello che sentite, ma ogni anno sento dire che Allegri va via, e poi sono qui da 5 anni. Va bene così. Abbiamo un mese di tempo di vantaggio per pianificare e capire in che direzione andare l’anno prossimo. Come tutti gli anni le cose andranno per il verso giusto, poco ma sicuro, ho deciso di partire con la Juve per iI sesto anno, quando non sono convinto a livello tecnico non riparto”.



TORO DA CHAMPIONS – “Il Toro in 17 trasferte ha perso solo una volta, magari domani è la seconda. Mazzarri ha fatto qualcosa di straordinario. Il Toro ha un obiettivo straordinario, rimasto tanti anni lontano dalla Champions. Domani serve una grande partita, solidità e fisicità”.



RUGANI OUT – “Rugani è venuto a Milano, ha avuto un po’ fastidio ai pube, rimane a riposo tanto è tornato Caceres. Difesa a tre? No, domanigiocano Bonucci e Chiellini. O ci giochiamo tutto all’inizio e vediamo cosa succede o porto un cambio in panchina. Ramsey? Ha qualità, il gol e tempi inserimento, ottimo acquisto”.



MESSI – RONALDO – “Per Ronaldo è un bello stimolo, è stato raggiunto a 600 gol da Messi. Vuole vincere la classifica marcatori, Ronaldo è un grande professionista, ha ancora anni davanti a lui, difficilmente nasceranno altri Messi Ronaldo a breve”.

