Man.United-Juventus 0-1: super Dybala, Mourinho finisce ko

di Alberto Mauro

Il primo tempo della Juventus a Old Trafford è da vedere e rivedere, una prova di forza rara su un campo difficile, contro un avversario che doveva vincere a tutti i costi. La Juve si prende gli ottavi di Champions a casa dei Red Devils, con il gol partita di Paulo Dybala (150° gara in bianconero) e lancia un chiaro messaggio a Barcellona e Real Madrid. Il girone del Manchester è tutto il salita e Mourinho di nuovo in discussione, il portoghese si prende la scena nel finale rispondendo ai ripetuti cori di scherno dei tifosi bianconeri mostrando tre dita, il triplete interista. Doveva essere la partita di Pogba e Ronaldo, e invece il primo non si vede fino a un palo dal limite nella ripresa, mentre CR7 è più vivo che mai tra giocate, il cross che innesca l’1-0 di Dybala, una punizione velenosa e un tiro all’incrocio neutralizzato da un miracolo di De Gea. Nel primo tempo la Juve è indemoniata, lo chiuderà con il 67% di possesso palla, un gol di vantaggio e nessun tiro subìto. Allegri schiera una squadra all’attacco, 4-3-3 con due esterni che giocano in pianta stabile nella metà campo avversaria. La Juve domina, e passa dopo 17 minuti con un tocco sotto misura di Dybala, che approfitta di un rimpallo dopo un cross di CR7 (per Cuadrado). Il vantaggio non cambia l’inerzia di una partita saldamente nelle mani dei bianconeri, United imballato e nessun cambio sulla panchina di Mourinho per cambiare la partita. Nella ripresa i Red Devils ci mettono l’orgoglio,

De Gea si supera su un tiro all’incrocio di Ronaldo, la Juve accusa un po’ la stanchezza e Pogba rischia di approfittarne: palo dal limite, schiena di Szczesny, palla fuori. Brividi per una Juve che domina e rischia qualcosa nel finale, ma sbanca Old Trafford e sogna la finale.



