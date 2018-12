Juventus, Allegri senza dubbi: «Ronaldo in panchina»

di Alberto Mauro

A Natale riposano anche i guerrieri. Prima panchina da inizio stagione in campionato per Cristiano Ronaldo, sempre titolare e sempre in campo fino al fischio finale ad eccezione degli ultimi 10 minuti a Firenze contro i Viola. Capocannoniere con più di 1900 minuti in campo, ecco perché la sua panchina fa più notizia di un gol. Allegri aveva concordato un turno di stop nel finale di 2018, a Bergamo Douglas Costa è pronto a sostituirlo accanto a Dybala e Mandzukic, a centrocampo out Matuidi (febbre) in difesa invece potrebbe riposare Chiellini. “Domani Cristiano sarà in panchina accanto a me, avevamo previsto un turno di riposo, sono molto contento di quello che sta facendo, come tutti. Mi pare che sia la sua miglior partenza a livello di gol e numeri – spiega Allegri a Sky Sport -, ma bisogna averlo al top a marzo quando dovrà essere decisivo per la Champions, proprio come negli ultimi anni. Regali di Natale? I regali arrivano a fine stagione, mancano ancora alcuni mesi. Per quanto riguarda il calcio italiano mi piacerebbe che si lavorasse tutti in una stessa direzione, a livello politico e tecnico”. Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3 (o 4-3-2-1) con De Sciglio, Bonucci, Benatia e Alex Sandro davanti a Szczesny. A centrocampo Emre Can (o Khedira), Pjanic e Bentancur, davanti Dybala, Douglas Costa e Mandzukic.

