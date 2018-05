Juventus, Arsenal in pressing su Allegri per il dopo Wenger

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

L’Arsenal sta pensando seriamente a Max Allegri per sostituire Wenger in panchina dalla prossima stagione. Dall’Inghilterra arrivano conferme sulle voci di un possibile approdo a Londra dell’allenatore juventino, dopo quattro scudetti consecutivi a Torino. Allegri, da sempre sensibile al fascino della Premier, al momento ha ancora un contratto fino al 2020 con la Juventus ma tutto dipenderà dal prossimo decisivo incontro con la dirigenza dopo la Coppa Italia e con lo scudetto matematico, nel quale Max peserà stimoli e motivazioni per continuare o interrompere il rapporto con la Juventus. L’Arsenal è alla finestra, i tifosi sono entusiasti dell’ipotesi Allegri, lui e Luis Enrique sono le prime scelte del club, ma secondo la stampa inglese entrambi avrebbero più di un dubbio sulle potenzialità del progetto dei Gunners, e sul mercato, con lo spagnolo pronto ad avanzare richieste intorno ai 200 milioni per rinnovare la squadra. La Juve aspetta e intanto valuta le possibili alternative, al momento il nome caldo è quello di Ancelotti, in cima alla lista anche Simeone e Zidane ma entrambi sono blindati da Atletico e Real, più staccati Simone Inzaghi e Conte.





