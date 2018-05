Juve, successo in rimonta: 3-1 al Bologna. Napoli a -7

La Juve trema contro un Bologna senza pretese e a secco di vittorie in trasferta nel 2018, ma alla fine Douglas Costa (due assist) trascina i bianconeri a una vittoria in rimonta decisiva per lo scudetto. Juve a +7 aspettando Napoli – Torino, dopo un primo tempo col freno a mano tirato, chiuso tra i fischi dei tifosi dello Stadium. Nella ripresa entra Douglas Costa e la ribalta. Nei primi 45 minuti ci provano Higuain (tiro deviato di piede da Mirante), Alex Sandro di testa e Dybala si divora un’occasione colossale dopo un errore di Romagnoli. Ma passa il Bologna, grazie a un regalo di Buffon, stessa porta della frittata nel 2012 contro il Lecce. Il gol di Bertolacci rischiò di costare carissimo alla Juve di Conte, stavolta Verdi approfitta di una palla suicida in area del capitano, per recuperarla Rugani sbilancia l’attaccante rossoblù, Irrati fischia il rigore e Verdi supera Buffon per il vantaggio del Bologna. Ma nella ripresa la musica cambia, la Juve ritrova automatismi, stimoli e freschezza grazie all’ingresso in campo di DC11 per uno spento Matuidi. Una deviazione maldestra di De Maio su cross di Cuadrado vale l’1-1 poi Buffon si riscatta con un super intervento su Krafth solo in area, e Douglas Costa di prende la scena. Prima con il cross del 2-1 per Khedira - pessima scelta di tempo di Mirante e Keita - poi illumina Dybala che chiude la partita sul 3-1 e forse anche il discorso scudetto.



