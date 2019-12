Juventus, Cristiano Ronaldo vola a 2,56 metri: «L'importante è vincere titoli»

Una vera e propria prodezza quella di Cristiano Ronaldo che in occasione del gol del 2-1 alla Sampdoria, salta a 2,56 mt e resta in aria un secondo prima di colpire di testa e battere Audero. «Non sapevo di questi dati. Ovviamente sono molto contento per il risultato - le parole del portoghese a Sky- È stata una partita difficile, la Samp ha giocato bene. La squadra ha mostrato buona attitudine, sono contento di averla aiutata a vincere». CR7 si proietta subito alla Supercoppa: «È una finale, è 50 e 50. Siamo in buona condizione e speriamo di riuscire a vincere». Poi sul suo momento aggiunge: «Ho avuto un problema per un mese. Ora sto molto bene, l'importante è vincere partite e titoli».

