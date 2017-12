Juventus, con Dybala ritrovato è caccia al settimo scudetto

di Alberto Mauro

TORINO – La Juve ha cambiato marcia, trasformando un dicembre sulla carta da bollino rosso a mese della verità, ritrovando certezze, equilibrio, punti pesanti in classifica e soprattutto Paulo Dybala, sul filo di lana. La prima doppietta di destro in A della Joya regala alla Juve 3 punti pesanti, per rimanere incollata (-1) al Napoli Campione d’Inverno. “Salutiamo con una vittoria un anno che ci ha regalato tante soddisfazioni. Buon 2018 a tutti quelli che amano questo sport e che soffrono ogni weekend per la propria squadra, di qualsiasi colore sia la maglia” l’augurio su Twitter di Massimiliano Allegri, che può brindare a un dicembre trionfale. Napoli, Olympiacos, Inter, Bologna, Genoa, Roma e Verona. Sette partite giocate, sei vittorie e un pareggio (Inter). Due scontri diretti vinti su tre, gli ottavi di Champions in tasca (prossimo avversario il Tottenham) e una difesa inviolata dopo 8 partite consecutive dalla rete bella ma inutile di Caceres. La Juve saluta il nuovo anno con un Dybala ritrovato, rilanciato dal primo minuto a Verona dopo 3 panchine consecutive in campionato. Sembrava il mese più amaro da quando indossa la maglia bianconera, e invece nel finale Paulo è tornato decisivo, in Coppa Italia contro il Genoa e soprattutto a Verona. Per lui 9 reti in trasferta in campionato, meglio di chiunque altro, 17 gol da inizio stagione in 26 presenze. “Un bell’anno che si chiude con due gol e una vittoria, ora sotto con il 2018”. Il suo pensiero lo affida ai social, perché a fine partita rifiuta la passerella delle interviste a giornali e tv, dopo mesi “no logo” è tornato ad indossare scarpe da calcio griffate (stesso sponsor della Juventus), piccoli segnali di disgelo di un garbuglio che coinvolge il suo vecchio sponsor tecnico, l’ex procuratore e la Juventus scesa in campo al suo fianco? Probabilmente si capirà dalle prossime settimane, a partire dal derby di Coppa Italia del 3 gennaio. La doppietta di Dybala non cancella però tutti i dubbi tattici di Allegri: con il centrocampo a 3 la Juve ha ritrovato equilibrio ma fatica a trovare la migliore collocazione per Paulo in attacco, Higuain non si tocca, Mandzukic è imprescindibile, quando rientrerà a disposizione Cuadrado l’allenatore dovrà fare della scelte, ma intanto si gode un Paulo Dybala ritrovato

© RIPRODUZIONE RISERVATA