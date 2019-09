Juventus, Emre Can deluso da Sarri: «Non mi spiego l'esclusione Champions, parlerò con la società»

«Sarri mi ha comunicato l'esclusione dalla lista Champions senza motivarla, con una telefonata di 60 secondi. Sono arrabbiato e scioccato». Tuona Emre Can, direttamente dal ritiro della Germania, il giorno dopo l'esclusione dall'elenco consegnato dalla Juventus alla Uefa per la prima fase a gironi della Champions: «Ho scelto di rimanere a patto di essere in Champions League - si legge nell'edizione online del quotidiano tedesco SportBild e sul portale Sport1.de -. Mi fa arrabbiare, sono stato escluso anche se ho fatto delle belle partite la scorsa stagione in Champions League».



Paris Saint Germain durante l'ultimo mercato -. Ho discusso con il club, anche con il mio agente era a Parigi. Ma abbiamo deciso di rimanere con la Juventus, mi hanno assicurato che sarei stato in lista Cham Emre Can parlerà con la società al rientro dal ritiro con la Germania: «Non me l'aspettavo, è molto scioccante per me, mi è stato promesso qualcos'altro la scorsa settimana - ha proseguito, svelando di aver rifiutato l'offerta deldurante l'ultimo mercato -. Ho discusso con il club, anche con il mio agente era a Parigi. Ma abbiamo deciso di rimanere con la Juventus, mi hanno assicurato che sarei stato in lista Cham

pions. Se l'avessi saputo non sarei rimasto».

