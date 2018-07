Juventus, ecco il brindisi tra Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli Foto

Brindisi in Grecia per Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli, il presidente della Juventus. Ecco, dunque, le immagini del festeggiamento andato in scena nel resort greco poco dopo la firma del contratto tra il club bianconero e Ronaldo. La foto ritrae il brindisi pure con Jorge Mendes, manager del campione portoghese, e con tutto l'entourage delle nuovo giocatore bianconero.



FOTO: Cristiano Ronaldo brindou à transferência para a Juventushttps://t.co/mU4lrUOKMZ pic.twitter.com/rt1vDuW2Ix — maisfutebol (@maisfutebol) 10 luglio 2018

