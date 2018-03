Juventus, in arrivo il J Hotel: è il primo albergo di una squadra di calcio in Italia

La Juventus continua a mostrarsi la più innovativa delle società calcistiche italiane e annuncia il progetto del primo hotel di una squadra in Italia: il lussuoso J Hotel sorgerà a Torino, nell'area della Continassa, dove oltre alla nuova sede del club troveranno spazio anche un nuovo centro d'allenamento e la WINS, una scuola internazionale.



L'hotel, come annuncia il club bianconero, si estenderà su un'area di 11.200 mq e disporrà di 138 camere, oltre ad area ristorazione, strutture meeting di varie dimensioni, SPA e parco. La struttura sorgerà a poca distanza dalla sede della Juve, dell'Allianz Stadium e del nuovo Juventus Training Center, che sostituirà quello di Vinovo a partire dalla prossima stagione. Per i tifosi potrebbe essere un'esperienza indimenticabile, quella di un soggiorno nella stessa struttura dove i loro beniamini si riuniranno per i vari ritiri.







Nel comunicato ufficiale del club si legge: «Il nuovo J Hotel, di proprietà del fondo immobiliare J Village, sarà preso in locazione e gestito da B&W Nest S.r.l, società partecipata al 60% da Eden Travel Group S.r.l. e al 40% da Juventus Football Club S.p.A. La struttura si avvarrà dell'expertise di Eden Hotels + Resorts, la catena alberghiera di Eden Travel Group, e si proporrà come la prima realtà alberghiera in Italia realizzata in collaborazione con un club calcistico, dando agli ospiti la possibilità di vivere da vicino gli eventi sportivi, ma anche dedicarsi alla scoperta di eccellenze culturali e gastronomiche del territorio».





