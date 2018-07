Juventus, il saluto di Dybala a Ronaldo : «Benvenuto Cristiano»

Tra i neo compagni di squadra alla Juventus uno dei primi a commentare su social l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve è stato Dybala: «Bienvenido Cristiano! Benvenuto! Bem-vindo», è il messaggio in spagnolo, italiano e portoghese dell'attaccante argentino che pubblica su Instagram la foto di una stretta di mano con CR7.



«Benvenuto a Torino, Cristiano». Il tedesco Sami Khedira ex compagno di CR7 in Spagna, e oggi centrocampista della Juventus, è stato uno dei primi ad accogliere Ronaldo in bianconero. «Abbiamo vissuto grandi momenti insieme a Madrid, non vedo l'ora di tornare a lavorare con te! Oggi è un giorno speciale per la Juventus», ha scritto su tweet il centrocampista bianconero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA