Juve con Mourinho, Napoli contro Cavani e Salah, Messi e Kane sulla strada dell'Inter

La Juventus se la ride, il Napoli e l'Inter no. Ovvio, le fascia di sorteggio pesano. Il resto lo fa l'imponderabilità dell'urna. E così la Signora si gode degli abbinamenti che dovrebbero proiettarla senza eccessivi patemi verso gli ottavi, che invece sembrano difficilissimi per Ancelotti e Spalletti.



I bianconeri, che erano inseriti in prima fascia, hanno l'avversario più tosto del girone H nel Manchester United di Josè Mourinho. Match da incroci pericolosi: Pogba che torna a Torino, Cristiano Ronaldo che torna nella città che lo ha lanciato e che trova anche lo Special One, suo ex tecnico ai tempi del Real. Completano il girone il Valencia, meno temibile di qualche anno fa, e gli sivzzeri dello Young Boys, vittima sacrificale – sulla carta – del girone.



E andata decisamente peggio a Napoli e Inter, con un distinguo: per i nerazzurri, la collocazione in quarta fascia era praticamente garanzia di un sorteggio ostico, mentre i partenopei, dall'alto della loro seconda fascia, potevano sperare in qualcosa di meglio. E invece, nel gruppo C, dovranno cimentarsi contro il Psg di Gigi Buffon, di Neymar, ma soprattutto del grande ex Cavani – e, a proposito di grandi ex, i francesi ritrovano Ancelotti – contro il Liverpool di Salah, finalista della scorsa edizione, e infine contro la Stella Rossa, con la trasferta a Belgrado che è storicamente insidiosa per definizione.



I nerazzurri, finiti nel gruppo B, sono chiamati all'impresa. Icardi contro Messi, sfida dal sapore albiceleste, nel doppio incrocio con il Barcellona. Durissimo anche il Tottenham del bomber mondiale Kane, mentre più abbordabile appare il Psv, che però non è la migliore della squadre che si potevano pescare in terza fascia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA