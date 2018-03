Juve, lesione muscolare per Alex Sandro. Esami anche per Chiellini

Il terzino sinistro della Juventus Alex Sandro lascia il ritiro della Nazionale brasiliana a Mosca a causa di una lesione muscolare alla coscia destra. Lo rende noto GloboEsporte. Il 27enne brasiliano rientrerà a Torino nelle prossime ore. Al suo posto il ct Tite, in vista delle amichevoli con Russia e Germania, ha chiamato Ismaily dello Shakthar Donetsk.

Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara tra la Juventus e la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale. Secondo quanto fa sapere il club bianconero, dai controlli è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggio quotidiano. Il difensore ha già iniziato le cure fisioterapiche e verrà rivalutato la prossima settimana.

