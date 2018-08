Juventus, la squadra riparte al completo: Allegri ha ritrovato Cristiano Ronaldo

di Redazione Sport

La Juventus dei sogni, quella immaginata in estate per portare a termine l'assalto alla Champions League, è scesa in campo per la prima volta questo pomeriggio agli ordini di Massimiliano Allegri. Un'attesa durata qualche settimana, conclusa oggi pomeriggio con la confluenza del gruppo di calciatori reduci dal mondiale, con l'aggiunti di Bonucci, a quelli che hanno affrontato la trasferta statunitense tornando in Italia nella giornata di domenica. Allegri ha potuto riabbracciare questa mattina Mandzukic, rientrato alla Continassa dopo il secondo posto a Russia 2018 con la Croazia e le seguenti e meritate vacanze: il croato, che ha svolto le visite mediche di rito al J Medical, è stato il penultimo ad aggregarsi al gruppo, seguito nella giornata di venerdì da Blaise Matuidi, che la finale per la Coppa del Mondo l'ha vinta con la Francia. Ad attendere il gruppo al gran completo, la «super Juve», c'erano circa 300 tifosi che hanno letteralmente monopolizzato via Traves: per garantire la sicurezza dei presenti, le forze dell'ordine hanno deviato il traffico bloccando l'accesso ai veicoli, tranne quelli autorizzati.



Tra i quali quelli dei calciatori, accolti come consuetudine dal calore e dalla passione dei tifosi bianconeri, che hanno provato a fermare i loro beniamini: il più acclamato, quasi superfluo a dirsi, è stato Cristiano Ronaldo, che ha innalzato di qualche grado la temperatura già torrida del pomeriggio torinese. Alle 18 ha preso il via la seduta di allenamento agli ordini di Allegri, la prima a ranghi completi, la prima in cui si potrà vedere il potenziale bianconero. Questa sarà infatti, al netto delle cessioni e di qualche possibile colpo in entrata, la squadra che tenterà l'assalto alla Champions League e che fino a oggi sta dominando a livello di comunicazione dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Primato a cui si aggiunge quello raggiunto oggi da Paulo Dybala, che ha sfondato quota 20 milioni di followers su Instagram, il social network più seguito dai giovani: la 'Joyà ha pubblicato un video celebrativo per ringraziare i propri tifosi, «una metropoli» secondo l'attaccante argentino. Un ottimo risultato ma che è lontanissimo dagli oltre 130 milioni di followers di Cristiano Ronaldo: un fuoriclasse in campo ma anche sui social network che un pò alla volta Dybala potrà provare ad emulare.

