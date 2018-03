Juventus-Milan, dalle 20.45 La Diretta Allo Stadium bivio scudetto-zona Champions

Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il Milan. In campo si fronteggiano le 2 squadre che hanno collezionato più punti nel girone di ritorno, con l'obiettivo di conservare la prima posizione in classifica i bianconeri, e di continuare la rincorsa ad uno dei primi 4 posti in graduatoria i rossoneri.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

JUVENTUS:

MILAN:



E' stato proprio Rino Gattuso, attuale tecnico dei rossoneri, a firmare l'ultimo successo del Milan in casa della Juventus: 1 a 0 nella stagione 2010/2011; l'anno scorso 2 a 1 per i bianconeri con gol di Benatia, pareggio di Bacca e gol vittoria di Dybala su rigore al termine dei 7 minuti di recupero. Il bilancio totale delle partite giocate a Torino parla di 40 vittorie della Juventus, 21 pareggi ed altrettante affermazioni del Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA