Juventus-Parma 1-0 La Diretta Ronaldo sblocca il match

Juventus e Parma sono le compagini protagoniste della partita del sabato sera di questa 22a giornata di campionato; i bianconeri, dopo la sofferta vittoria di Roma nello scorso turno di campionato ai danni della Lazio, sembrano puntare ad abbattere tutti i record del massimo torneo calcistico nostrano, mentre i ducali, protagonisti fin qui di un'ottima stagione con 28 punti in classifica, vogliono vendicare l'inopinata sconfitta del Tardini di domenica scorsa patita per mano della SPAL.



FORMAZIONI:

JUVENTUS: Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo.

PARMA: Sepe; Iacoponi, Barillà, Scozzarella, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo, Biabiany, Kucka, Gervinho, Inglese.



Nel campionato corrente, di fronte ai propri tifosi la Juventus ha vinto tutte le partite disputate tranne una, segnando 25 reti e subendone solo 5; il Parma in trasferta ha conquistato ben 15 punti sui 28 che ha in classifica, vincendo 5 volte, perdendo altrettante e non pareggiando mai. Un occhio alla storia ci indica invece che su 23 precedenti a Torino in Serie A le vittorie dei bianconeri sono 15, di cui l'ultima nella stagione 2014/2015 con un clamoroso 7-0, i pareggi 5 e le sconfitte 3.



