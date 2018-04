Il Real demolisce la Juve 0-3, Ronaldo è da leggenda: due gol, uno in rovesciata. L'applauso dello Stadium

dal nostro inviato

TORINO La bellezza del pallone ha scelto l’Allianz Stadium di Torino per rivelarsi in tutto il proprio splendore. Fantastico è stato Cristiano Ronaldo contro la Juventus. Ha firmato una doppietta, certo, ma il secondo gol è stato senz’altro uno dei più spettacolari della storia della Champions League. Una rovesciata pazzesca, celestiale, mostruosa. E l'intero stadio si è sciolto in un applauso. E così, grazie a una doppietta di Cristiano e a un gol di Marcelo, il Real Madrid ha sbriciolato la Juventus (3-0) e, di fatto, si è assicurato la semifinale di Champions.



Non si fosse ben capito, vale la pena di ribadire che Ronaldo ha vinto la partita letteralmente da solo. Nel giorno della possibile rivincita della finale di Cardiff, Zidane ha sbriciolato Allegri. E, a pensarci, per l’andare della gara lo scarto è sembrato perfino smisurato. Forse la Juventus non avrebbe meritato una sconfitta tanto larga. Va detto comunque che il Real Madrid ha invischiato i bianconeri in una trama capace di sviluppare geometrie e di non proteggere la porta di Navas. Ha deluso Dybala, addirittura espulso. Ha tradito le attese Higuain. Viceversa ha meravigliato in particolare Isco, che ha danzato sul velluto e inventato spicchi di luce. La Juventus non è finita, questo va annotato. Di certo ripartirà con un filo di esperienza europea di più. Il pegno l'ha già pagato nella notte dell'Allianz e di Cristiano Ronaldo.



