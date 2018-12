Juventus-Roma 1-0 La diretta. Mandzukic sblocca la sfida

Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del campionato e comandano in classifica con un largo vantaggio rispetto agli inseguitori; la Roma è reduce da un periodo molto difficile, solo in parte riscattato grazie alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e dalla vittoria per 3-2 sul Genoa nello scorso turno di campionato.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo

ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Florenzi; Schick

