Juventus-Sampdoria 1-0 La Diretta Mandzukic sblocca la partita

Juventus e Sampdoria si sfidano a Torino nella partita delle ore 18 domenicali: i bianconeri, dopo le ultime prove in campionato positive nel risultato ma non esaltanti in quanto a gioco espresso, non si possono permettere distrazioni mentre i blucerchiati, dopo il pareggio a reti bianche nel derby dello scorso turno di campionato, hanno bisogno di punti per continuare ad inseguire il sogno europeo.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Buffon; Howedes, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Dybala

SAMPDORIA: Viviano; Sala, Silvestre, G.Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Zapata.



Sono 59 i precedenti giocati in Piemonte tra Juventus e Sampdoria in Serie A, con un bilancio pesantemente favorevole ai bianconeri: 35 vittorie, 19 pareggi e solamente 5 sconfitte, l'ultima delle quali il 6 gennaio 2013, un 1-2 per i blucerchiati con doppietta di Icardi in rimonta sull'iniziale gol bianconero firmato da Sebastian Giovinco.

