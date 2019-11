Juve-Atletico Madrid: dalle 21 La Diretta le probabili formazioni

Va in scena a Torino un altro big match della quinta giornata dei gironi della Champions League di quest'anno, la sfida tra Juventus ed Atletico Madrid. I bianconeri, dopo la vittoriosa trasferta di Mosca con la vittoria sulla Lokomotiv, hanno già staccato il biglietto per gli ottavi di finale, mentre i ragazzi del Cholo Simeone devono stare attenti, un passo falso stasera potrebbe costringere loro a giocarsi tutto nella sfida dell'ultima giornata contro la Lokomotiv Mosca.



Probabili formazioni



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri.



ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata. All.: Simeone.



ARBITRO: Anthony Taylor (ENG)



