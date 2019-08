Juventus, Sarri con le sigarette, una foto accende la polemica

La polmonite non ha fatto passare a Maurizio Sarri il vizio del fumo. La foto 'incriminatà che ritrae il tecnico con un pacchetto di sigarette in mano, pubblicata oggi dall'edizione torinese del Corriere della Sera, ha dato il là a disparati commenti sui social e nei luoghi di ritrovo dei tifosi. E avrebbe creato anche un pò di disappunto tra i dirigenti della Juventus. A 'incastrarè Sarri è stato - come spiega il Corriere di Torino - un giovane tifoso venuto a Torino con la madre per collezionare selfie con i bianconeri. E tra i primi scatti c'è stato proprio quello con Sarri, incontrato vicino all'abitazione del tecnico, vicino al centro cittadino. Non è tramontata la possibilità che Sarri sieda sulla panchina della Juventus sabato sera all'Allianz Stadium, dove andrà in scena il confronto diretto con il Napoli. La decisione definitiva dovrebbe essere presa venerdì pomeriggio.

