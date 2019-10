Juventus, Sarri prepara il piano anti-Inter

di Alberto Mauro

TORINO - Automatismi sempre più rodati, il pieno di fiducia dopo la vittoria in Champions e un Higuain ritrovato. La Juve torna in campo alla Continassa con pochi dubbi e tante certezze, domenica sarà il primo scontro al vertice stagionale, e primo banco di prova per Sarri in bianconero. Che giorno dopo giorno sta entrando sempre più nei meccanismi bianconeri, con un 4-3-1-2 che sarà confermato anche al Meazza, così come Pjanic in regia, rilanciato dal nuovo allenatore. Il bosniaco sarà il vertice basso di un rombo con Khedira e Matuidi esterni e Ramsey vertice alto. In attacco c’è abbondanza ma fino a questo momento le gerarchie parlano chiaro: Ronaldo è inamovibile, al suo fianco Higuain - rivitalizzato dal gol e assist contro il Bayer - è in vantaggio su Dybala. In difesa invece poche alternative, con Cuadrado e Alex Sandro esterni chiamati agli straordinari, Bonucci e de Ligt in mezzo davanti a Szczesny. Seduta di allenamento aperta ad alcuni gruppi di tifosi e grande entusiasmo in vista dell’Inter, ancora out Danilo, De Sciglio, Chiellini e Douglas Costa, sempre ai margini Mandzukic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA