Juventus-Sassuolo 2-1: si sblocca Ronaldo, la doppietta manda ko De Zerbi

TORINO – Dodici punti nelle prime giornate, ma soprattutto il primo e il secondo gol di Ronaldo in maglia bianconera. La Juve vola sulla ali di CR7, la porta è la stessa della rovesciata in Champions con la maglia del Real Madrid, il coefficiente di difficoltà decisamente più basso. Il portoghese si sblocca nel momento giusto, in mezzo a una partita che per la Juventus rischiava di diventare antipatica, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e qualche occasione di troppo concessa al Sassuolo.



Il primo gol è più opportunismo che classe: corner di Cancelo, Bonucci sfiora con una mezza rovesciata, colpo di testa sfortunato di Ferrari che colpisce il palo e mette fuori causa Consigli, palla sul piede di Cristiano che deve solo spingere in porta. L’esultanza – quella di sempre – è una liberazione, lo Stadium esplode di entusiasmo e tutti i compagni corrono ad abbracciarlo, lui si gode la festa e ci prende gusto. Dieci minuti dopo arriva la doppietta. Emre Can lo smarca sulla sinistra, controllo a seguire, uno sguardo alla porta e sinistro chirurgico a fulminare Consigli per il 2-0, nel finale si mangia anche il 3-0. Allegri aveva annusato bene alla vigilia (“DomaniRonaldo si sblocca”), l’alieno ha impiegato 4 giornate a prendere le misure al campionato italiano ed è tornato a fare quello che sa: gol pesanti, in fondo la Juve lo strapaga soprattutto per questo. Nel finale Babacar accorcia le distanze di testa ma non rovina la festa, il resto è contorno: Dybala di nuovo titolare dopo due panchina consecutive, Chiellini, Pjanic e Bernardeschi risparmiati per il Valencia e il rombo a centrocampo con la Joya dietro Mandzukic e Ronaldo, tutti spunti interessanti per i prossimi giorni, oggi i riflettori sono tutti per Cristiano Ronaldo. Nel finale Douglas Costa viene espulso per aver sputato da Di Francesco.



