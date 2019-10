La Juventus supera la Fiorentina 2-0 e si aggiudica la Supercoppa femminile

di Giuseppe Mustica

La Juventus mette in bacheca la sua prima Supercoppa Italiana. Girelli e Staskova consegnano la vittoria alla formazione di Rita Guarino contro una Fiorentina rimaneggiata che non ha mai impensierito Giuliani. Un’affermazione meritata per le bianconere che si prendono la rivincita contro le ragazze di Antonio Cincotta. Nemmeno la presenza di Commisso – che ha caricato la sua squadra alla fine del riscaldamento – è riuscita a dare quella forza alla Fiorentina per mettere in difficoltà le Campionesse d’Italia. Una finale che ha visto prevalere la squadra che ci ha creduto maggiormente e che ha messo le cose in chiaro sin dal primo momento, prendendo in mano le redini del gioco con una manovra fluida e avvolgente. Il 4-4-1-1 disegnato invece dall’allenatore toscano non ha dato i frutti sperati. Troppo distanti i reparti e squadra contratta che non è riuscita mai a ripartire. La Fiorentina ha sicuramente pagato le assenze, ma ci si aspettava qualcosa di più da una squadra che nella passata stagione è stata in corsa per lo scudetto fino all’ultima giornata.



GIRELLI GOL E LA JUVE LA METTE IN DISCESA

L’avevamo detto in fase di presentazione che le giocate delle singole, in una gara tattica e ricca di tensione, avrebbero potuto fare la differenza. E così è stato: Cristiana Girelli – ottavo gol nelle ultime sette gare – ha messo subito in discesa la partita della Juve, sfruttando una palla filtrante di Galli e leggendo il velo di Cernoia che l’ha liberata davanti a Ohrstrom. Troppo facile per la numero 10 bianconera battere l’estremo difensore della Fiorentina. 1-0 e Coppa che prende subito la via di Torino. La Fiorentina accusa il colpo quasi a freddo e non riesce a reagire. La Juve invece continua a giocare palla a terra e con Aluko e soprattutto Cernoia va alla ricerca del colpo del ko. Poco dopo la mezz’ora è Pedersen ad avere sulla testa la palla del raddoppio, ma la sua zuccata si perde di poco a lato. Al riposo si va col vantaggio juventino con una Fiorentina mai pervenuta.



CINCOTTA CAMBIA, MA SERVE A POCO

Dentro subito Mauro al poso di Adami nella Fiorentina. Una punta per un centrocampista e passaggio al 4-4-2 con due punte vere. Ma l’inerzia della sfida non cambia ed è sempre Cernoia ad avere vita facile sulla corsia mancina. Questa volta salta senza problemi Tortelli servendo Girelli che di testa appoggia per l’accorrente Aluko: destro forte e preciso che scheggia il palo. Si gioca anche la carta De Vanna il tecnico viola Cincotta al posto di una spenta Bonetti, mentre dall’altra parte Guarino, per bloccare la corsa di Thoghersen, toglie Rosucci dalla mischia inserendo la brasiliana Alves. La Fiorentina si scopre, giustamente, e la Juve ha diverse opportunità in contropiede per chiudere la gara ma le scelte finali di Aluko non risultano decisive. Entra anche la romana Caruso per fare legna in mezzo al campo. Sarà una scelta decisiva per Guarino che alla fine decide di puntare anche su Staskova al posto dell’ex attaccante del Chelsea, uscita dal campo esausta. Ed è proprio sull’asse delle due neoentrate che nasce il gol che chiude la sfida. Assist di Caruso e piattone semplice di Staskova. 2-0 e Juve in festa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA