Il "pallone d'oro" Kaka in vetreria: «Stregato da Venezia, voglio tornarci presto»

VENEZIA - Un Pallone d'oro in vetreria: Ricardo Kaka sbarca alla Venier di Murano e fa impazzire i tifosi. «Venezia è una città fantastica ha detto appena arrivato - spero di tornarci presto tra qualche mese». E' stata piena di sentimenti, dunque, la prima volta a Venezia per Ricardo Kaka, arrivato in laguna in compagnia della sua nuova fiamma, la fidanzata Carolina Dias, modella, brasiliana come lui, in splendida forma, che ha attratto l'attenzione di numerosi fotografi, curiosi e semplici passanti, durante il suo passaggio, in taxi sul Canal Grande.

LA VISITA

Kaka si è confidato sul taxi che lo ha portato alla vetreria Venier a Murano per una visita speciale. Il Pallone d'oro 2007 è entrato in vetreria, accolto dalla famiglia Laggia, titolare dell'attività. Qui i rossoneri, grazie agli ottimi rapporti di amicizia tra l'Ac Milan e la famiglia Laggia, si possono considerare di casa. Prima di Kaka c'erano già stati altri Palloni d'oro, tra i quali Jean Pierre Papin e Ronaldiho e tanti campioni come Demetrio Albertini. E, in quest'angolo della laguna Silvio Berlusconi ha pescano tanti degli omaggi fatti a Putin e per i suoi incontri internazionali, quando era presidente del Consiglio. Tornando a Kaka ha ricevuto, dalla Venier, un gradito gesto di benvenuto: il libro sulla storia della vetreria, che gli è stato consegnato con dedica, da Dimitri Piccolo, a nome della proprietà. È rimasto invece top secret il dono che la Venier ha voluto fare a Carolina, mentre l'ex calciatore rossonero ha acquistato, per se e per gli amici, alcuni set di bicchieri in vetro di Murano e una scultura in vetro di Murano.

LE CONFIDENZE

«Ora sto sistemando casa in Brasile ha raccontato il campione ma sto pensando di prendere casa a Milano, città che sento come casa mia». Nel suo tour in vetreria Kaka è stato condotto attraverso un percorso riservato, per poter stare tranquillo, ma si è sempre dimostrato gentile e disponibile con tutti, non negando mai, a chiunque glielo abbia chiesto, una stretta di mano, un selfie e un autografo. Sarà il prossimo dirigente del Milan? «Ancora non lo so. Ci sto pensando seriamente e ho il cuore diviso a metà. Non ho deciso se giocare un altro anno con l'Orlando City, o passare subito alla carriera da dirigente. Ma un giorno, certamente, mi auguro di tornare al Milan».

Fiducia anche nella squadra, malgrado le difficoltà in campionato e il cambio di allenatore, con Gattuso promosso in prima squadra. «Il Milan è una squadra giovane che deve poter crescere. Ci vuole calma e pazienza. Ma si sono buone basi»,

«Lo scudetto? Vedo favorito il Napoli, ma vedo bene anche l'Inter. Mi rammarica che le due squadre di Milano da qualche anno non riescono a vincere un titolo. L'eliminazione dell'Italia ai mondiali? Un mondiale senza l'Italia, non sarà mai la stessa cosa. Mi dispiace soprattutto per Buffon. E' un grande campione, avrebbe meritato la soddisfazione di giocarsi un altro mondiale». Il campione ex rossonero ha poi concluso la giornata pranzando a Burano al ristorante Da Romano.

Lorenzo Mayer

