Kakà si sposa per la seconda volta e Carolina mostra l'anello su Instagram

Kakà si sposa per la seconda volta. L'ex giocatore del Milan, divorziato nel 2015 da Caroline Celico dopo dieci anni di matrimonio, convolerà nuovamente a nozze con Carolina Dias, sua attuale compagna.

L'annuncio è arrivato dallo stesso ex giocatore via Instagram: «Mi hai reso l'uomo più felice del mondo! Ti prometto di renderti la donna più felice del mondo. Ti amo», ha scritto il brasiliano in un post sul profilo ufficiale con una foto in cui i due si baciano e in primo piano si vede la mano della futura sposa con su scritto sul palmo «I said yes».

© RIPRODUZIONE RISERVATA