Autogol di Koulibaly, vendetta Juve sui social: «A Torino fa solo gol decisivi»

Koulibaly segna allo scadere, ma nella porta sbagliata. E la 'vendetta' è servita. Due stagioni fa, il difensore firmò in extremis il successo per 1-0 del Napoli sul campo della Juventus, che finì comunque per vincere il campionato. Stavolta ‘KK’ è stato decisivo in senso negativo per la formazione partenopea. La sua goffa deviazione si è trasformata nell’autorete che ha sancito il rocambolesco 4-3 alla Juve e, su Twitter, ha dato il ‘la’ alla 'vendetta’ dei tifosi bianconeri.



Koulibaly tradisce il Napoli, il suo autogol dà il 4-3 alla Juve



Koulibaly diventa il protagonista di una serie di meme, che lo ritraggono anche con la maglia della Juve. “Mi dicevano 'non puoi capire la goduria del gol di Koulibaly al 90simo'... ora la capisco” scrive un tifoso della Vecchia Signora. “Avevate ragione 2 anni fa. Il gol di Koulibaly al 90' è proprio un godimento” scrive un altro. Si sprecano i tweet per ricordare che “Koulibaly a Torino fa solo gol decisivi”.



#Koulibaly segna sempre gol decisivi, negli ultimi minuti di recupero, allo Stadium, facendo vincere Sarri 😜😂🤣 pic.twitter.com/hFeLb2n4TZ — BiancoNero1897 (@BiancoNeroJ1897) September 1, 2019

Avevano Higuain e gliel'abbiamo fottuto

Avevano Sarri e gliel'abbiamo fottuto

Avevano il gol di Koulibaly al 90' e gli abbiamo fottuto pure quello



In pratica li fottiamo sempre — SJP™ Official (@SJP1897) September 1, 2019

Io da ieri sera tutte le volte che ripenso a Koulibaly pic.twitter.com/KZVYzULw69 — Briz (@StanisLaRochele) September 1, 2019

