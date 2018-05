L'Atletico Madrid supera l'Arsenal e Simeone va in finale. A Lione sfiderà il Marsiglia: Garcia elimina il Salisburgo ai suppIementari

di Redazione Sport

L'Atletico batte l'Arsenal (1-0) a Madrid e vola in finale, dove affronterà, il 16 maggio, il Marsiglia. Simeone, costretto a guidare la sua squadra dalla tribuna (è stato squalificato per gli insulti all'arbitro durante la gara d'andata a Londra, finita 1-1), ringrazia Diego Costa per il gol segnato nel recupero del primo tempo e aspetta di conosce la rivale che affronterà il prossimo 16 maggio a Lione. Il Salisburgo ha azzerato nella ripresa lo svantaggio accumulato nella partita d'andata con la rete di Haidara e l'autogol di Sarr, e ha portato il Marsiglia ai supplementari. Ma Garcia, pur perdendo la gara di ritorno, è riuscito comunque a centrare l'obiettivo: rete di Rolando nel secondo tempo supplementare (2-1). Protesta il Salisburgo: il corner da cui nasce il gol non c'è. Espulso Haidara.

