Tonfo Germania in Austria, l'Inghilterra batte la Nigeria. Belgio e Portogallo non si fanno male

Cade, ed è un tonfo che fa rumore, la Germania di Loew, battuta 2-1 a Vienna dall'Austria. Ma il ct sorride per il ritorno in campo di Neuer. Non c'è Cristiano Ronaldo e il Portogallo non sfonda a Bruxelles contro il Belgio: finisce 0-0. L'Inghilterra supera la Nigeria trascinata da Kane. Questi gli esiti delle sfide più importanti sulla strada verso i Mondiali di Russia 2018.



AUSTRIA-GERMANIA 2-1

La buona notizia per il ct della Germania Joachim Loew arriva da Manuel Neuer, tornato tra i pali dopo essere rimasto fermo fin dallo scorso settembre e ora in corsa per un posto in quello che sarebbe il suo terzo Mondiale. Ma nemmeno il fuoriclasse del Bayern è riuscito a evitare il ko a Vienna con l'Austria, impostasi per 2-1 in rimonta nella penultima amichevole premondiale dei campioni in carica. Ad aprire le marcature era stato Ozil, poi però sono arrivati i gol austriaci di Hinteregger e Schapf. L'Austria non batteva la Germania dal 1986 (4-1 in amichevole). Da allora c'erano state 10 sfide, con un pareggio e 9 sconfitte degli austriaci. Motivo che, unito alla grande rivalità calcistica tra le due squadre, ha portato i giocatori austriaci a festeggiare lungamente la vittoria in campo tra l'entusiasmo dei tifosi.







BELGIO-PORTOGALLO 0-0

È finita 0-0 l'amichevole di Bruxelles fra Belgio e Portogallo. Nelle file degli ospiti, campioni d'Europa in carica, mancava Cristiano Ronaldo, ancora in vacanza dopo la finale di Champions, mentre sono scesi in campo, come subentrati nel corso del match, il milanista Andrè Silva, entrato al 32' st al posto di Bernardo Silva, e il napoletano Mario Rui, che al 91' ha sostituito Gon‡alo Guedes. Nel 3-4-3 del ct del Belgio Roberto Martinez non ha brillato Eden Hazard, che al 34' della ripresa è stato avvicendato dal fratello Thorgan. Nel tridente offensivo dei rossi ha giocato un tempo il napoletano Mertens, rimasto negli spogliatoi al termine dei primi 45', a beneficio di Januzaj.







INGHILTERRA-NIGERIA 2-1

L'Inghilterra ha battuto la Nigeria per 2-1 nell'amichevole giocata oggi a Wembley. Queste le reti: nel pt 7' Cahill, 39' Kane; nel st 2' Iwobi. Sempre a proposito della Nigeria e di Londra, lunghissime file si sono formate fin dalla notte scorsa nel centro della capitale britannica davanti al negozio dello sponsor tecnico che 'vestè le Super Aquile. In un suo report la Bbc spiega che cose del genere non si erano viste «neppure per gli ultimi modelli dell' I-Phone». Centinaia di persone si erano messe in coda dalla notte per acquistare maglie e tute della Nigeria divenute, anche per via di un'abile campagna pubblicitaria, un vero e proprio oggetto di culto da parte di molti calciofili. Sono andate esaurite in poche ore, e ora sponsor tecnico e federcalcio nigeriana hanno fatto sapere di dover soddisfare ben tre milioni di ordini arrivati online. Un record.





