L'Inter tra mercato e cattivi risultati: Spalletti sull'orlo di una crisi di nervi

di Salvatore Riggio

Luciano Spalletti è ormai sull’orlo di una crisi di nervi. Tra pessime prestazioni, vittorie che non arrivano e mercato che arranca, alla fine è arrivata l’ira del tecnico nerazzurro. La pressione si fa sentire, il quarto posto è a rischio e il tecnico di Certaldo perde le staffe all’ennesima domanda sull’arrivo o meno di rinforzi ad Appiano Gentile. Soltanto un mese fa, con il 5-0 rifilato al Chievo (3 dicembre), l’Inter aveva conquistato il primo posto in classifica. I tifosi sognavano già lo scudetto, ma dopo il pareggio in casa della Juventus (0-0, 9 dicembre) la luce si è spenta e tutti i problemi sono venuti a galla: la mancanza di alternative in una rosa troppo ristretta, il calo fisico di alcuni uomini chiave e l’ansia per le vittorie che non arrivano più. Il primo campanello d’allarme è suonato contro il Pordenone in Coppa Italia (12 dicembre, vittoria ai rigori), poi sono arrivate le sconfitte con Udinese (1-3, 16 dicembre) e Sassuolo (1-0, 23 dicembre) che hanno mandato in crisi l’Inter.



A far crollare i nerazzurri ci ha pensato il Milan nel derby di Coppa Italia (27 dicembre). Il gol di Cutrone è stata una mazzata psicologica per una squadra che fino a quel momento non aveva ancora perso uno scontro diretto. In 120’ si sono avute tutte le conferme dei malanni dell’Inter. Celate dai due pareggi contro Lazio (0-0, 30 dicembre) e Fiorentina (1-1, 5 gennaio) anche se Perisic continua a essere un corpo estraneo (ed è davvero preoccupante la sua involuzione) e Candreva a Firenze è andato in panchina, entrando soltanto nel finale senza incidere come avrebbe dovuto. Così gara dopo gara le certezze di Spalletti sono venute meno. Il tecnico si aspetta qualcosa dal mercato, avendo mantenuto le promesse con la società riuscendo a lottare per un posto in Champions League, il vero obiettivo del club di corso Vittorio Emanuele. La rabbia del tecnico è tutta qui, sullo scottante tema del mercato di gennaio.



Walter Sabatini e Piero Ausilio tentennano sui rinforzi, lavorando sì per Pastore e Deulofeu, ma soltanto per averli in prestito con diritto di riscatto. Psg e Barcellona, per ora, non vogliono cederli con questa formula e aspettano segnali da altri club europei. Invece, quando si parla di giocatori da 25 milioni di euro, come Verdi del Bologna che tanto piace al Napoli, la dirigenza interista frena. Spalletti nasconde le sue (tante) preoccupazioni, ma al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina è sbottato, tirando fuori tutte le ansie di questo periodo negativo. «È sotto gli occhi di tutti che ci manca un difensore centrale. Anche mia madre di 80 anni lo sa», la sua analisi più che piccata. I problemi in casa Inter ci sono e non si riescono a risolvere. Il 21 gennaio, dopo la sosta, a San Siro arriverà la Roma. Un altro scontro diretto: Spalletti deve ritrovare la sua squadra e le certezze di inizio stagione. Senza pensare al mercato, che rischia di non portare regali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA