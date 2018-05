Grande Venezia a Vercelli e il Cittadella espugna Avellino

di ​Vanni Zagnoli

E’ vicino il salto triplo del Parma, può essere la prima squadra del calcio italiano a passare dalla serie D alla A. Regola la Ternana con due gol nel primo tempo e si stacca al secondo posto, mantiene il punto sul Frosinone e due sul Palermo. Gli umbri pagano l’errore del portiere Sala sul primo gol e recriminano per il 2-1 annullato a Piovaccari per spinta a Frattali, con un braccio, e sono vicini al ritorno in C. Pagano l’infortunio a Montalto, la ripartenza tardiva di De Canio.



I ciociari raccattano i tre punti a Brescia, rimontando la squadra passata da Boscaglia a Pulga, fido del presidente Cellino da Cagliari. Fuori casa i giallazzurri colgono la 2^ vittoria in 7 gare, come con Pasquale Marino rischiano di perdere doppiamente la serie A, perchè neanche ai playoff saranno favoriti, incide l’infortunio a Ciofani sul più bello. Risolve Camillo Ciano, brevilineo specialista della categoria. Se Tedino è stato esonerato al Palermo, D’Aversa in inverno e Longo di recente non sono stati superiori.



Al quarto posto si issa il Venezia, 4 successi di seguito, con quasi condanna della Pro Vercelli.



Il Cittadella passa ad Avelino, chiude in buona forma e spera di giocarsi la serie A più a lungo della scofrsa stagione, quando perse il primo turno playoff, in casa con il Carpi.



Il Foggia supera lo Spezia ma è tardi, per i playoff. In coda, l’Entella non batte l’Ascoli, entrambe raggiungono l’Avellino a 41 punti, chi andrà ai playout? Il Novara è appena avanti, Mandorlini a Cremona raggiunge il primo punto in 2 gare. Anche il Pescara è relativamente tranquillo, con il punto colto assieme al Cesena. L’Empoli resta concentratissima, è stato impossibile violarne il ritiro, alla vigilia.



La 39^ giornata, i risultati e i marcatori.



Avellino-Cittadella 0-2: st 7’ Bartolomei, 40’ Chiaretti.

Brescia-Frosinone 1-2: 10’ Ndoj (B), 38’ Gori (F); 50’ st Ciano (F).

Carpi-Empoli 0-0

Cremonese-Novara 1-1: st 7’ Macheda (N), 24’ Dos Santos (C). Al 16’ st espulso Macheda (N), colpisce da terra Marconi, rosso diretto.

Foggia-Spezia 2-1: 28’ Floriano (F); st 37’ Tonucci (F), 40’ Marilungo (S).

Parma-Ternana Unicusano 2-0: 19’ Ceravolo, 39’ Di Gaudio.

Pescara-Cesena 0-0

Pro Vercelli-Venezia 0-2: 31’ Marsura; 32’ st Stulac.

Entella-Ascoli 1-1: 16’ Monachello (A); 3’ st Petrovic (E). Al 13’ st espulso Icardi (E) per doppia ammonizione, la seconda per simulazione in area.

Alle 18 Perugia-Salernitana.

Ieri: Palermo-Bari 1-1: st 35’ La Gumina (P), 44’ Nenè (B). Al 40’ st espulso Marrone (B) per doppia ammonizione; al 48’ espulso Henderson (B): rosso diretto, calcio da dietro a Chochev.



Classifica: Empoli 78, Parma 66; Frosinone 65, Palermo 64, Venezia 63, Cittadella e Bari 61, Perugia 58; Foggia 54, Carpi 51, Spezia 50, Salernitana 47, Brescia e Pescara 46, Cremonese 44, Cesena 43, Novara 42; Entella, Avellino e Ascoli 41; Ternana Unicusano e Pro Vercelli 37.

























